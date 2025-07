Auto piomba sulla folla a Los Angeles | ci sono almeno 20 feriti 5 sono gravi

Un'auto è piombata sulla folla provocando 20 feriti. L'incidente è avvenuto su Santa Monica Boulevard, a Los Angeles. 🔗 Leggi su Fanpage.it

New Orleans, pick up sulla folla: 15 morti e 30 feriti. Il killer è un ex militare Usa e aveva una bandiera dell'Isis. L'Fbi: «Potrebbe non essere il solo responsabile»; Proteste a Los Angeles, l'auto piomba contro i manifestanti; New Orleans, auto e spari sulla folla: il luogo della strage e i soccorsi. FOTO.

Los Angeles, auto sulla folla a East Hollywood: oltre 20 feriti, almeno cinque in condizioni critiche - Los Angeles, un veicolo si è schiantato contro la folla a East Hollywood: oltre 20 feriti, almeno 4- Come scrive ilmattino.it

Los Angeles, auto contro la folla: almeno venti feriti di cui cinque gravi - Sono almeno venti le persone rimaste ferite a Los Angeles dopo che un veicolo si è schiantato contro la folla a Los Angeles, su Santa ... Scrive iltempo.it