Australia consegnati carri armati M1A1 Abrams all' Ucraina

Il governo australiano ha annunciato oggi di aver consegnato carri armati M1A1 Abrams all' Ucraina nell'ambito di un pacchetto da 245 milioni di dollari australiani (circa 137,5 milioni di euro) per aiutare il Paese nella guerra conto la Russia. Lo riportano i media internazionali. L'Ucraina ha preso possesso della maggior parte dei 49 carri armati forniti dall' Australia, mentre i restanti saranno consegnati nei prossimi mesi, ha affermato il ministro della Difesa australiano, Richard Marles. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Australia, consegnati carri armati M1A1 Abrams all'Ucraina

In questa notizia si parla di: carri - armati - ucraina - australia

Un presidio (ma non solo) contro l'arrivo dei carri armati e dei militari in Brianza - La notizia aveva sollevato subito il polverone: l’idea della Brianza trasformata per un fine settimana in un campo di esercitazione militare non è piaciuta a tutti e c’è chi organizza un presidio per dire no all’evento.

Corea del Nord: l’orgoglio di Kim Jong-un per i suoi nuovi carri armati - Al termine della scorsa settimana il leader nordcoreano Kim Jong-un ha ispezionato o una “importante” fabbrica di carri armati della Repubblica Popolare Democratica di Corea, da noi nota come Corea del Nord, per riferire all’agenzia di stampa statale il conseguimento di “ grandi progressi nella tecnologia di base dei carri armati in stile coreano “.

Perché sono tornati veicoli corazzati e carri armati - Durante la parata militare di Mosca che celebra la vittoria russa nel secondo conflitto mondiale sono ricomparsi i carri armati e altri mezzi corazzati

Sull'Ucraina "il secondo peggior attacco" di sempre. La Germania invia missili a lungo raggio. Il ministro della Difesa Umerov probabile nuovo ambasciatore ucraino negli Usa, Kiev verso un rimpasto di governo. Zelensky conferma: riprese forniture militari ame Vai su Facebook

Australia, consegnati carri armati M1A1 Abrams all'Ucraina; Australia, consegnati carri armati M1A1 Abrams all'Ucraina; Guerra Ucraina Russia, Mosca va avanti: lanciati oltre 300 droni e piĂą di 30 missili. A Kiev arrivano altri carri armati M1 Abrams.

Australia, consegnati carri armati M1A1 Abrams all'Ucraina - Il governo australiano ha annunciato oggi di aver consegnato carri armati M1A1 Abrams all'Ucraina nell'ambito di un pacchetto da 245 milioni di dollari australiani (circa 137,5 ... Secondo gazzettadiparma.it

Guerra Ucraina Russia, Mosca va avanti: lanciati oltre 300 droni e più di 30 missili. A Kiev arrivano altri carri armati M1 Abrams - La Russia continua a bersagliare le regioni ucraine con centinaia di droni e missili, mentre Kiev risponde con meno della metà dei lanci, molti però contro Mosca. Lo riporta msn.com