Atletica trionfo azzurro nella marcia agli Europei U23! Alexandrina Mihai domina i 10.000 metri bronzo per Gabriele

Dopo i tanti buoni piazzamenti senza medaglie delle prime due giornate, l’Italia può festeggiare addirittura un doppio piazzamento sul podio nella sessione mattutina del day-3 ai Campionati Europei Under 23 di atletica 2025. Le protagoniste di quest’impresa sono Alexandrina Mihai e Giulia Gabriele, che hanno chiuso rispettivamente in prima e terza posizione i 10.000 metri di marcia sulla pista del Fana Stadion di Bergen. Mihai, all’ultimo anno di categoria tra le Promesse, ha migliorato il secondo posto ottenuto sulla distanza doppia (20 chilometri su strada) nella passata edizione della rassegna continentale U23 andata in scena nel 2023 a Espoo, esaltandosi con le alte temperature odierne in Norvegia e dominando la scena con una prova di forza impressionante nella seconda metà di gara. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Atletica, trionfo azzurro nella marcia agli Europei U23! Alexandrina Mihai domina i 10.000 metri, bronzo per Gabriele

mihai - atletica - marcia - europei

LIVE Atletica, Europei a squadre 2025 in DIRETTA: due ori e un bronzo per i team azzurri, Stano formidabile! Mihai insegue nella 20km - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.29: Resta compatto il trio di testa, Frey viaggia a 13” E Mihai segue a 19” 13.

LIVE Atletica, Europei a squadre 2025 in DIRETTA: due ori e un bronzo per i team azzurri, Stano formidabile! Mihai fermata dai giudici - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.08: La terza delle azzurre è Silvia fiorini a 5’23”. Purtroppo Italia giù dal podio nella gara a squadre della 20 km.

Atletica, Matteo Sogni scatenato sui 110 hs ai Campionati Italiani juniores/promesse. Disabato e Mihai vincenti - Matteo Togni si è meritato la copertina nella seconda giornata dei Campionati Italiani juniores e promesse di atletica in corso di svolgimento allo Stadio Zecchini di Grosseto.

, ! Togni quarto junior alltime nei 110 ostacoli (13.38/+0.9), la junior Macchi 53.51 nei 400, Dentato 20.64 in batteria nei 200 (+0.9), bei successi nei 10.000 di marcia per Disabato e Mihai. E non è finita! NEWS e FOT Vai su Facebook

