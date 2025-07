Atletica l’Italia ottiene le prime due medaglie agli Europei U23 nella marcia Dentato e Cappelletti in finale nei 200

Bilancio trionfale per i colori azzurri a fine sessione mattutina della terza giornata dei Campionati Europei Under 23 di atletica, in corso di svolgimento al Fana Stadion di Bergen (in Norvegia). La marcia ha regalato infatti all’Italia le prime medaglie della manifestazione, con il successo di Alexandrina Mihai ed il bronzo di Giulia Gabriele sulla distanza dei 10.000 metri su pista oltre al positivo quarto posto di Sofia Fiorini. Buoni riscontri nel complesso anche nei vari turni eliminatori delle altre specialitĂ . Due su tre per il Bel Paese al termine delle semifinali dei 200, con Damiano Dentato (20. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Atletica, l’Italia ottiene le prime due medaglie agli Europei U23 nella marcia. Dentato e Cappelletti in finale nei 200

Atletica, Alexandrina Mihai oro Agli Europei U23 di marcia - Dalla marcia arrivano le prime due splendide medaglie per la spedizione azzurra agli Europei U23 di Bergen, in ... Si legge su sport.tiscali.it

Mihai regina d’Europa U23, Gabriele bronzo! - Trionfo azzurro nella marcia: Alexandrina medaglia d'oro 24 anni dopo Elisa Rigaudo, migliore prestazione italiana U23 con 43:49. Lo riporta fidal.it