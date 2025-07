Antonino Spinalbese ha una nuova fidanzata? Ecco apparire una ragazza misteriosa

Tra le ultime storie apparse sul profilo di Antonino Spinalbese, ex di Belen e padre di Luna Marì, spicca una storia in particolare che ha acceso il gossip, si vede il profilo di una ragazza, capelli corti effetto bagnato, orecchini in primo piano. Nessun tag, nessuna frase d’accompagnamento. Ma tanto basta per far scattare il sospetto: è lei la nuova fiamma di Antonino Spinalbese? Lui, da sempre molto riservato, non è solito condividere scatti della sua vita privata, a maggior ragione se riguardano la sfera sentimentale. Eppure, la scelta di mostrare proprio quell’immagine fa pensare. Forse non è ancora il momento di ufficializzare nulla, ma qualcosa potrebbe bollire in pentola. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Antonino Spinalbese ha una nuova fidanzata? Ecco apparire una ragazza misteriosa

The Couple, le accuse contro Antonino Spinalbese: “È uno stratega”. Cosa è successo - (Adnkronos) – Antonino Spinalbese nell'occhio del ciclone. Durante la terza puntata di 'The Couple – Una vittoria per due', andata in onda ieri, lunedì 28 aprile, il concorrente è stato messo in discussione dagli altri giocatori.

The Couple: Antonino Spinalbese al centro di polemiche con Luca Tomassini e Lucia Testa - Nell’ultima puntata di The Couple si è assistito a un episodio particolarmente intenso, durante il quale le dinamiche di convivenza hanno messo in luce tensioni e scontri verbali tra i partecipanti.

«Io e Antonino siamo stati gli unici a esultare, perché finalmente eravamo liberi! » Così Andrea Tabanelli ha raccontato la sua esperienza a The Couple - Una vittoria per due, reality in cui ha partecipato insieme ad Antonino Spinalbese. Intervistato da LolloMa Vai su Facebook

