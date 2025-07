Anniversario strage Via D’Amelio Frassinetti | La scuola nei quartieri più difficili sia presidio di legalità

Nel giorno dedicato alla memoria della strage di via D’Amelio, la sottosegretaria all’Istruzione e al Merito, Paola Frassinetti (Fratelli d’Italia), ha scelto di rendere omaggio al giudice Paolo Borsellino visitando l’Istituto Comprensivo “Giovanni Falcone” di Palermo, situato nel quartiere Zen, uno dei contesti urbani piĂą complessi e segnati dal disagio sociale. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

