Andy Byron e Kristin Cabot sospesi dal lavoro dopo essere stati ‘pizzicati’ al concerto dei Coldplay

New York, 19 luglio 2025 – Andy Byron e Kristin Cabot, rispettivamente ad e responsabile del personale di Astronomer, sono stati sospesi dal lavoro dopo che il video in cui si abbracciano al concerto dei Coldplay è diventato virale sul web. Perché tanto clamore? Si chiederà chi si trova a leggere per la prima volta cosa è successo. Perché Byron e Cabot, oltre ad avere un ruolo apicale in azienda, sono entrambi sposati con altre persone. E per questo quello che ha immortalato la kiss cam al concerto non è solo un abbraccio, ma la prova di una relazione extraconiugale. I due presunti amanti più famosi del web hanno cercato di nascondersi alle telecamere, ma senza successo, tanto che il cantante dei Coldplay, Chris Martin, dice al pubblico: "Ohi guarda quei due: o stanno avendo una relazione oppure sono molto timidi". 🔗 Leggi su Quotidiano.net

