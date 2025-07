Bologna, 19 luglio 2025 - Una lunga vacanza bolognese quella del regista statunitense Andrew Davis. Il 78enne, nativo di Chicago, sarà questa sera al Cinema sotto le Stelle di piazza Maggiore, ospite della Cineteca di Bologna, per presentare una delle sue pellicole più famose: 'Il Fuggitivo' con Harrison Ford per cui ha ricevuto una nomination ai Golden Globes come miglior regista. Ma Davis, che forse ha voluto godersi al meglio la bella Bologna, è già in città , a spasso per le vie del centro, da qualche giorno: nella giornata di mercoledì, infatti, ha fatto un pit stop tra i vicoli del Quadrilatero, per la precisione in vicolo Ranocchi, per un calice di vino nella storica Osteria del Sole. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Andrew Davis a Bologna: dall’osteria del Sole al Cinema sotto le Stelle