Andrea Cavallari il patrigno | Non ci si può fidare certi così ci nascono

"Mia moglie vorrà di certo riabbracciarlo. Non ci si può fidare di personaggi di quel tipo lì, certi così ci nascono": a dirlo Marco Montanari, patrigno di Andrea Cavallari, il 26enne modenese condannato per la strage di Corinaldo ed evaso durante un permesso per la laurea dal carcere bolognese di Dozza. Il giovane è stato rintracciato e arrestato giovedì 17 luglio in un albergo a Lloret del Mar, sulla costa catalana. Parlando del momento della laurea, Montanari al Corriere della Sera ha detto: "A tavola si scherzava e si rideva. Eravamo felici e contenti. A fine pranzo ci ha detto che sarebbe andato dalla sua morosa, così ha detto lui. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Andrea Cavallari, il patrigno: "Non ci si può fidare, certi così ci nascono"

In questa notizia si parla di: andrea - cavallari - patrigno - fidare

Andrea Cavallari in Spagna con un “kit del fuggiasco”. Sarà trasferito nel carcere di Brians - Ipotesi fiancheggiatori, forse conosciuti dietro le sbarre, per il 26enne condannato per la strage di Corinaldo ed evaso da Bologna dopo la laurea.

Strage di Corinaldo, Andrea Cavallari in fuga: il cellulare in cella e i contatti albanesi per evadere il giorno della laurea - CORINALDO Potrebbe essere fuggito in Est Europa Andrea Cavallari, il 26enne condannato in via definitiva per la strage di Corinaldo.

L’ultimo pranzo di Andrea Cavallari: brindisi e sorrisi, poi è sparito nel cuore di Bologna - Bologna, 8 luglio 2025 – Il pranzo in una saletta riservata, all’interno del bel locale di via Righi, ‘The man and the sea’, a due passi da via Indipendenza, ristorante con cucina marchigiana dove si servono piatti di pesce.

La fuga di Andrea Cavallari, 26 anni, condannato a 11 anni per la tragica strage nella discoteca Lanterna Azzurra di Corinaldo, ha sollevato un polverone di critiche e interrogativi sulle modalità di sorveglianza in carcere. Cavallari, autorizzato a uscire dal peni Vai su Facebook

'NOI NON RIUSCIAMO A GESTIRLO. DI LUI NON CI SI PUÒ FIDARE' - PARLA MARCO MONTANARI, PATRIGNO DI... Vai su X

Corinaldo, il patrigno di Andrea Cavallari: «Per ora non voglio rivederlo. Non è una persona affidabile, sbagliato non dargli la scorta»; Andrea Cavallari, il patrigno Marco Montanari: «Così ci nascono, rubava fin da piccolo. Era ingestibile, non c; Condannato evaso, il patrigno di Andrea Cavallari: Dopo quello che ha fatto, non ci si può fidare.

Andrea Cavallari, il patrigno Marco Montanari: «Così ci nascono, rubava fin da piccolo. Era ingestibile, non ci si può fidare» - 3 dell'Audiencia Nacional in Spagna, al termine dell'udienza di convalida, ha disposto, venerdì 18 ... Segnala msn.com

Andrea Cavallari, il patrigno: «Così ci nascono, rubava fin da piccolo. Era ingestibile». La latitanza e il kit del fuggiasco: chi lo ha aiutato - 3 dell'Audiencia Nacional in Spagna, al termine dell'udienza di convalida, ha disposto, venerdì 18 luglio 2025, il trasferimento di ... corriereadriatico.it scrive