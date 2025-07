Alyssa Stoddard non è la collega imbarazzata per Kristin Cabot e Andy Byron | l'errore e la smentita dell'azienda

C'è stato un errore al concerto dei Coldplay dove Kristin Cabot e Andy Byron sono stati fotografati abbracciati. Alyssa Stoddard non è la collega imbarazzata per la kiss cam. L'Astronomer, azienda dei due manager, ha precisato in una nota che la ragazza non è mai stata al concerto con loro e che nessun altro dipendente era presente all'evento. 🔗 Leggi su Fanpage.it