Allarme pseudo-bancomat per i turisti rischio riciclaggio

Posizionati in luoghi strategici e molto frequentati come centri commerciali e turistici, sono sempre piĂą diffusi: sportelli ATM non gestiti direttamente dalle banche, ma da societĂ estere che operano liberamente in italia, sfuggendo ad ogni sistema di vigilanza. Gli esperti della Banca d’Italia e del Ministero dell'economia mettono in guardia. "Il rischio - si legge nel report - è che i soldi prelevati vengano utilizzati a scopi illeciti" come riciclaggio o finanziamento del terrorismo, "o che siano impiegati per versare denaro sporco. Un rischio attenuato se il soggetto è sotto controllo. Ma anche in questo caso può essere difficile ricostruire l'operativitĂ e raccogliere tempestivamente le informazioni utili ai fini dell'antiriciclaggio". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Allarme pseudo-bancomat per i turisti, "rischio riciclaggio"

In questa notizia si parla di: rischio - riciclaggio - allarme - pseudo

Rischio riciclaggio nelle operazioni immobiliari: «Fate attenzione a contanti e prestanomi» - «A cosa prestare attenzione per evitare infiltrazioni della malavita nel mercato immobiliare? Innanzitutto mai sottovalutare eventuali richieste di pagamenti in contanti e comunque tenere sotto controllo l’utilizzo di prestanomi: se non c’è un reddito che giustifichi l’ammontare dell’acquisto.

Rischio riciclaggio nelle operazioni immobiliari: «Fate attenzione a contanti e prestanomi» - «A cosa prestare attenzione per evitare infiltrazioni della malavita nel mercato immobiliare? Innanzitutto mai sottovalutare eventuali richieste di pagamenti in contanti e comunque tenere sotto controllo l’utilizzo di prestanomi: se non c’è un reddito che giustifichi l’ammontare dell’acquisto.

Bancomat, gli pseudo-sportelli per prelievi e versamenti non gestiti da banche o Poste. Allarme di Mef e Banki; 'Pseudo-Bancomat', allarme di Mef e Bankitalia per gli sportelli per prelievi e versamenti non gestiti da banc; TG4: Edizione ore 12.00 del 19 luglio Video.

Allarme pseudo-bancomat per i turisti, "rischio riciclaggio" - Primo esodo d'estate, allerta piogge al Nord, caldo al Sud. libero.it scrive

Bancomat, gli pseudo-sportelli per prelievi e versamenti non gestiti da banche o Poste. Allarme di Mef e Bankitalia: «Alto rischio riciclaggio» - La scritta che li contraddistingue è semplicemente Atm, l’acronimo internazionale per Automated Teller Machine. Come scrive ilmattino.it