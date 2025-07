Non c'è pace per Carlos Alcaraz: la netta sconfitta in finale contro Jannik Sinner a Wimbledon, dove lo spagnolo era bi-campione in carica, sembra aver lasciato sul 22enne di Murcia molte piĂą scorie negative del previsto. Forse addirittura maggiori rispetto a quelle che la traumatica rimonta subita a Parigi in finale al Roland Garros aveva lasciato sull'altoatesino. Il primo a mettere sotto accusa Carlos era stato uno spagnolo eccellente, Toni Nadal, coach e zio del mito Rafa Nadal. L'argomento è sempre lo stesso: l'applicazione che l'attuale numero 2 del ranking Atp (e in testa alla classifica 2025, ma solo in virtĂą dei 3 mesi di stop per squalifica di Sinner) mette alla racchetta. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Alcaraz, dove l'hanno beccato dopo il ko con Sinner. nuovo caso