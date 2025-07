Al via il primo grande esodo estivo

Le temperature tornano a rialzarsi mentre è al via il primo grande esodo estivo. Sulla strada delle vacanze scattano le allerte per caldo intenso e traffico elevato. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Al via il primo grande esodo estivo

In questa notizia si parla di: primo - esodo - estivo - temperature

Primo esodo verso il mare: rallentamenti e code per 6 chilometri - Primo vero e proprio esodo verso il mare per i parmigiani. Diversi quelli che si sono messi in auto per sfruttare questo week end di sole e temperature alte.

Primo esodo verso il mare: rallentamenti e code per 6 chilometri - Primo vero e proprio esodo verso il mare per i parmigiani. Diversi quelli che si sono messi in auto per sfruttare questo week end di sole e temperature alte.

Primo esodo per le vacanze, i consigli per gli automobilisti - VIABILITÀ. Particolare attenzione agli spostamenti da e verso le località di villeggiatura: fondamentale valutare fasce orarie alternative.

Previsioni traffico e meteo 18-20 luglio: si avvicina l’esodo estivo; Traffico in aumento verso le mete di vacanza: le previsioni del 5 e 6 luglio; Esodo estivo al via: primo weekend da bollino rosso.

Weekend di esodo per le vacanze estive, gli italiani partono tra traffico e temperature in aumento - Bollino rosso per il traffico, che cresce e raggiungerà il suo apice il prossimo fine settimana. Lo riporta rtl.it

Vacanze, da questo weekend al via il primo grande esodo estivo - Previsto il bollino rosso così come nella mattinata di domani, sabato 19 luglio, e nel pomeriggio di domenica 20 per i rientri ... msn.com scrive