Al concerto di Pezzali la coppia dei Coldplay si sarebbe salvata | Attenti a chi baciate durante il prossimo brano

Durante il concerto di Max Pezzali a Imola è apparso un avviso prima che partisse la KissCam, così da evitare quello che sarebbe successo al concerto dei Coldplay dove l'abbraccio tra Andy Byron e Kristin Cabot - e il presunto tradimento ai rispettivi coniugi - è diventato virale. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Quello che vedete è l’avviso della kiss cam che c’era al concerto di Max Pezzali al Circo Massimo, prima di “come mai”. Dice esplicitamente “state attenti a chi baciate”. Ho visto molti video con le canzoni d’amore cantate usando la kiss cam. E le inquadrature Vai su Facebook

