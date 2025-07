Aggredisce un militare dell' esercito a piazza del Gesù | in manette

Ieri pomeriggio in piazza del Gesù, centro storico di Napoli, la Polizia di Stato ha arrestato un 47enne polacco, con precedenti di polizia, per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. Gli agenti dell’Upgsp e del Commissariato Dante, durante il servizio di controllo del territorio, a. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

In questa notizia si parla di: piazza - gesù - aggredisce - militare

Gigi D’Alessio apre una immobiliare con la compagna Denise. Il cantante punta sul mattone. Ha un albergo in piazza del Gesù a Roma - Da cinque anni Gigi d’Alessio vive con Denise Esposito, e dalla loro unione sono nati due figli, Francesco a gennaio 2022 e Ginevra a luglio 2024.

Controlli stradali in via Plebiscito e piazza Santa Maria di Gesù, sanzionati gli automobilisti indisciplinati - Proseguono le attività di controllo della polizia di Stato a Catania per contrastare i reati e a garantire il rispetto delle norme del Codice della strada, a tutela degli automobilisti e dei pedoni.

Crolla il tetto di un edificio storico in piazza del Gesù | FOTO e VIDEO - Crollo nel cuore del centro storico di Viterbo. Il tetto di un edificio storico situato in piazza del Gesù è improvvisamente venuto giù questa mattina, lunedì 16 giugno, provocando un boato che ha allarmato chi era in zona.