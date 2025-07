Le parole di Gerry Scotti su Affari tuoi non smettono di creare di dibattito. E così, a pochi giorni dal debutto in access prime time de La ruota della fortuna, le sue dichiarazioni hanno trovato una replica decisa da parte dell’amministratore delegato della Rai, Giampaolo Rossi. Al centro del contendere, come anticipato, c’è ancora il programma condotto da Stefano De Martino il cui format – a detta del conduttore pavese – si avvicinerebbe molto a un contesto di ludopatia. Il numero uno di Rai non ci sta e così risponde senza lasciare spazio a troppe interpretazioni. La replica di Giampaolo Rossi su Affari tuoi. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Affari tuoi, l’ad Giampaolo Rossi replica alle dichiarazioni di Gerry Scotti