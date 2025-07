Adzic via dalla Juventus? Per il montenegrino possibile prestito in Serie A | ci pensa quel club! Tutti gli aggiornamenti

sul futuro del centrocampista. Vasilije Adži?, giovane montenegrino della Juventus, è pronto a fare il salto di qualità, ma per farlo ha bisogno di giocare a un livello più alto rispetto alla Serie C. Come riportato da Tuttosport, la Juve sta valutando il suo futuro e, nonostante le ottime prestazioni con la Next Gen e in parte con la prima squadra, sembra che il club bianconero stia pensando a un prestito per permettergli di accumulare esperienza in una competizione di livello superiore. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Adzic via dalla Juventus? Per il montenegrino possibile prestito in Serie A: ci pensa quel club! Tutti gli aggiornamenti

Per quanto riguardo Vasilije #Adzic, andrà in prestito. La Juventus attende l'offerta giusta, con l'idea di mandare il montenegrino a trovare spazio e a mettere minuti sulle gambe. [@_Morik92_] Vai su X

Alberto Costa potrebbe lasciare in prestito la Juventus: questa l'ipotesi Stando a quanto riportato da Gianluca Di Marzio, ci sarebbe stato l'interessamento dello Sporting Club per il difensore Voi cosa fareste con il classe 2003 #AlbertoCosta #Juventus Vai su Facebook

Tentazione Adzic per il Lecce, che pensa ad un’altra operazione alla Camarda; La Juventus senza Mbangula, Adzic e Alberto Costa: due via in prestito, uno ceduto. Cifre e intenzioni del club; Juventus-Lecce, i tempi cambiano: da Conte, Causio e Brio al prestito di Adzic, la Signora ha perso potere.

Adzic Juve, cessione in prestito? Il club bianconero studia il futuro del gioiello montenegrino: il piano per la prossima stagione. Ultimissime - Il piano del club bianconero per il futuro del nuovo gioiello: tutti gli aggiornamenti di calciomercato sul montenegrino Secondo quanto riportato dal Corriere dello S ... Lo riporta juventusnews24.com

La Juve cede Daffara in prestito all'Avellino - E' ufficiale la cessione, da parte della Juventus, del cartellino di Giovanni Daffara, portiere della Next Gen, all'Avellino. Riporta tuttojuve.com