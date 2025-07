Acciai Speciali Terni la segnalazione | Continui furti di bici e monopattini Il parcheggio è diventato un market per ladri

Da tempo c’è una vera e propria emergenza furti nei parcheggi non custoditi ed esterni dell’acciaieria di Terni. Alla nostra redazione di www.ternitoday.it è pervenuta la segnalazione di un lettore, che ha evidenziato la problematica: “Gli episodi di mezzi rubati sono ormai frequenti, siamo a. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

