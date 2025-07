A Pavia La notte dell’Uomo Ragno una serata dedicata agli 883 dopo il successo della serie tv E in Consiglio scoppia la polemica

Pavia, 19 luglio 2025 – Mentre in città si sta girando “ Nord sud ovest est”, la seconda stagione della serie dedicata alla scalata degli 883, l’amministrazione pensa a come ‘capitalizzare’ il clamoroso successo della prima serie girata nel 2023 e andata in onda nell’autunno scorso raccogliendo un enorme consenso da parte del pubblico. “ Hanno ucciso l’uomo ragno – La vera storia degli 833” prodotta da Groenlandia è stata la serie tv più vista degli ultimi otto anni. E sul piccolo schermo Pavia ha fatto un figurone. Per questo l’amministrazione guidata dal sindaco Michele Lissia ha pensato di realizzare un evento, “La notte dell’uomo ragno” che si terrà a settembre. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - A Pavia “La notte dell’Uomo Ragno”, una serata dedicata agli 883 (dopo il successo della serie tv). E in Consiglio scoppia la polemica

In questa notizia si parla di: serie - pavia - uomo - ragno

Il Pavia calcio torna in serie D, la festa in Consiglio comunale - Pavia, 13 maggio 2025 – Erano 22 anni che il Pavia calcio non vinceva un campionato. Un evento che ieri sera è stato celebrato nella sala consiliare del Comune in cui lo staff e la squadra sono stati inviati per una piccola festa in apertura della seduta.

Pavia, Dieni: “Milan Futuro in Serie D? Orgogliosi di affrontarli, ma…” - Intervistato da TuttoC.com, Antonio Dieni, dirigente del Pavia, ha parlato del Milan Futuro retrocesso in Serie D

Serie B1. Quanta e Pavia puntano a centrare la finale - Entra nel vivo della stagione il campionato di serie B1 a squadre, nel quale oggi verranno decretate le sei finaliste che si giocheranno la promozione nelle prossime due settimane insieme a TC Ancona, TC Cagliari, CT Barletta, CT Bologna, TC Padova e TC Treviglio, in prima fila dopo essersi aggiudicati i rispettivi gironi relativi alla stagione regolare.

Al via le riprese a Pavia della seconda stagione della serie tv sulla leggendaria storia degli 883! Vai su Facebook

A Pavia “La notte dell’Uomo Ragno”, una serata dedicata agli 883 (dopo il successo della serie tv). E in Consiglio scoppia la polemica; Gli 883 di nuovo alla ribalta: inizia il sequel di Nord Sud Ovest Est”, e le prime scene si girano a Pavia; 883 a Pavia, dalla casa di Max alla location del bacio: un tour sui luoghi di ''Hanno ucciso l'uomo ragno''.

A Pavia “La notte dell’Uomo Ragno”, una serata dedicata agli 883 (dopo il successo della serie tv). E in Consiglio scoppia la polemica - Bufera su budget (“Troppo pochi 30mila euro”) e la finalità (“Mi sarei aspettata la valorizzazione di altri artisti come Drupi, Ron e g ... Secondo ilgiorno.it

883, la serie tv continua: date e luoghi delle riprese a Pavia della seconda stagione - In occasione delle riprese della seconda stagione della serie tv sugli 883 a Pavia sono previste temporanee modifiche alla viabilità, con divieti e strade chiuse che verranno prossimamente comunicate ... Da mentelocale.it