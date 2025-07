33 anni dalla strage di via D’Amelio Mattarella | La democrazia è stata più forte

A 33 anni dalla strage di via D’Amelio, il ricordo di Paolo Borsellino e degli agenti della sua scorta – Emanuela Loi, Agostino Catalano, Vincenzo Li Muli, Walter Eddie Cosina e Claudio Traina – resta vivo e indelebile nella memoria collettiva del Paese. Era il 19 luglio 1992 quando un’autobomba, piazzata dalla mafia, spezzò le loro vite in un attentato che mirava a piegare le istituzioni democratiche italiane, proseguendo il clima di terrore inaugurato meno di due mesi prima con la strage di Capaci. Ma, come ha sottolineato il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, “la democrazia è stata più forte”. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it

