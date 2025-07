Zucchetti Centro Sistemi celebra 40 anni di innovazione e guarda al futuro tra intelligenza artificiale, sostenibilitĂ e digitalizzazione. Nella giornata di ieri l’azienda valdarnese ha aperto le porte del proprio Logistic Hub, a Terranuova, per un evento celebrativo che è stato non solo un’occasione per ricordare questi quattro decenni di vita, ma anche un momento di confronto sulle prospettive dell’ innovazione tecnologica in Italia. "40 anni di straordinaria follia" il titolo della giornata, che si è articolata in due sessioni distinte, legate da un filo conduttore che ha accompagnato la storia imprenditoriale di Zcs: l’innovazione come attitudine naturale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Zucchetti, 40 anni d’innovazione. Bernini: "I sogni aiutano il mondo a diventare un posto migliore"