Ponchia È come chiedere alla Ferrero di mettere il dolcificante nella Nutella. Come impicciarsi nell’alchimia di erbe segrete del Fernet Branca e pretendere di togliere l’Iris per esagerare con la Galanga, lo zenzero tailandese che tiene al riparo dagli spiriti maligni e rafforza la virilità. È come andare a spiegare a una nonna di Casale Monferrato che i krumiri, protetti da un misterioso copyright, possono adeguarsi ai tempi e diventare dietetici. O mettere zizzania fra le vergare delle Marche che credono di avere l’esclusiva sulle olive all’ascolana. Ci sono cose che non si toccano. Santuari inviolabili protetti da sacerdoti che non accettano consigli. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Zucchero di canna nella Coca, ricetta Trump