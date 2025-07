Ztl sono iniziati i lavori per nuovi varchi di uscita

Ztl, finalmente al via i lavori per l'installazione dei nuovi varchi di uscita. Sono partiti ieri mattina i lavori per l'installazione dei nuovi varchi Ztl in uscita dal centro storico. Il primo intervento ha interessato il tratto di via Santa Chiara, dove il cantiere resterà attivo per circa una settimana. Per consentire l'intervento, sarà temporaneamente chiuso al traffico il tratto compreso tra via delle Sette Arti e via Elisa, in entrambi i sensi di marcia. L'intervento, con un investimento di oltre 300mila euro, fa parte del più ampio progetto promosso dall'amministrazione comunale per il potenziamento e l'ammodernamento del sistema di controllo degli accessi e delle uscite dalla Ztl, attraverso l'installazione di 14 nuovi varchi, di cui 10 in uscita e 4 in entrata.

