Ztl le perplessità dei residenti | Pochi pass e modifiche alla viabilità irrazionali

LECCE – Definirli scontenti appare quasi un eufemismo. Esiguo numero di pass, modifiche alla viabilitĂ (alcune ritenute irrazionali), diminuzione di parcheggi e scarsitĂ di controlli contro l’abusivismo commerciale sono solo alcune delle rimostranze che il Comitato per la tutela del centro. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

