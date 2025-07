Yuasa Battery è subito derby

Nella splendida cornice del volleymercato è stato svelato il calendario della Superlega che ha regalato alla prima giornata la super sfida a Civitanova tra Lube e Yuasa Battery. SarĂ un calendario asimettrico, un po’ come avviene nella massima serie Calcistica: l’ordine delle gare del girone di andata non corrisponde a quello del ritorno, con la finalitĂ di compensare eventuali incroci con coppe europee ed impegni internazionali, nell’ambito di una stagione anomala anche dal punto di vista dei turni infrasettimanali, che salgono addirittura a cinque. E subito da segnalare che la Yuasa non è stata fortunatissima con due turni infrasettimanali (sui cinque interni) che saranno rispettivamente contro Perugia il 3 dicembre e contro Civitnaova il 14 gennaio: due potenziali sold out che potrebbero rimanere a quel punto solo potenziali. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Yuasa Battery, è subito derby

Yuasa Battery Grottazzolina chiude la stagione in Superlega al PalaPanini di Modena - E’ arrivato l’ultimo atto della stagione sportiva della Yuasa Battery Grottazzolina che non poteva che chiudere in un tempio della pallavolo come quello di Modena, la prima storica stagione in Superlega.

Yuasa Battery Grottazzolina chiude la stagione con sconfitta a Modena - Si chiude una stagione incredibile per la Yuasa Battery Grottazzolina con una sconfitta a Modena, proprio dove arrivò il primo ko in trasferta di un girone di andata complicato, fatto di sole sconfitte.

Yuasa Battery Grottazzolina: Ultima Sfida a Modena e Torneo di Primavera - Si avvicina il match di domenica nel tempio del volley di Modena per la Yuasa Battery Grottazzolina. Sarà l’ultima fatica di una stagione lunghissima che però ha avuto il grande merito di regalare enormi emozioni e grandissime soddisfazioni all’intera piazza.

