Dalle piscine per bambini di un parco acquatico alla nazionale in sei anni. La chiamano “Sorellina” e a Singapore sarà in gara con tempi già tra i migliori al mondo nei 200 e 400 misti e nei 200 farfalla. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Yu Zidi, 12 anni e già tra le favorite ai Mondiali: chi è la nuova stella del nuoto cinese