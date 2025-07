Yacht alimentati a idrogeno Il Gruppo Med è della partita

Abbinare lusso e sostenibilità . Va in questa direzione l’accordo tra il Gruppo Med (60 le persone che occupa nel cantiere di Cervia) e la Marine Division di Tesya Group, azienda che fornisce servizi e soluzioni integrate presente in diversi settori (dalle costruzioni alla transizione energetica, fino all’asset management e all’intralogistica automatizzata). Le due realtà hanno annunciato un accordo di collaborazione che si propone di dar vita e diffondere sul mercato italiano e internazionale il primo tender yacht a idrogeno (in alto un rendering); i primi modelli saranno sul mercato alla fine del prossimo anno. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

