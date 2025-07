Xoftex | tutto sul film in concorso al Giffoni Film Festival 2025

Nella sezione Generator +18, un film che sceglie la chiave del cinema di genere (la fantascienza) per raccontare la realtà dell'emigrazione e dei profughi. Ecco quel che c'è da sapere su Xoftex. 🔗 Leggi su Comingsoon.it © Comingsoon.it - Xoftex: tutto sul film in concorso al Giffoni Film Festival 2025

