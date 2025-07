Wuchang Fallen Feathers Requisiti PC ufficiali | Cosa serve per giocare al soulslike cinese

Lo sviluppatore Lenzee ha finalmente pubblicato i requisiti ufficiali della versione PC di Wuchang: Fallen Feathers, confermando che il titolo sarà accessibile anche su configurazioni di fascia media, senza esigere componenti all’ultimo grido. Il gioco, ambientato in una Cina del XVII secolo contaminata da elementi sovrannaturali e marcescenti, è uno dei soulslike più attesi del 2025, e ora sappiamo con certezza cosa serve per affrontare l’avventura su computer. WUCHANG – Gamerbrain.net Requisiti Minimi. Sistema operativo: Windows 10 64 bit. Processore: Intel Core i5-8400 AMD Ryzen 5 1600. RAM: 16 GB (preferibilmente in dual channel ). 🔗 Leggi su Gamerbrain.net

