Willem Dafoe in trattative per unirsi a Werwulf di Robert Eggers

È un sodalizio che si rinnova quello tra il regista Robert Eggers e l’attore Willem Dafoe, che sembrano aver trovato il loro prossimo progetto su cui collaborare. Deadline riporta che il candidato all’Oscar è infatti in trattative per recitare al fianco di Aaron Taylor-Johnson nel prossimo film di Eggers, Werwulf, prodotto da Focus Features. Anche Lily Rose-Depp, che per Eggers ha già recitato nel recente Nosferatu, è in trattative per unirsi al cast. Eggers dirigerà il film e ne ha co-sceneggiato la sceneggiatura con il suo co-sceneggiatore di The Northman, Sjón. 🔗 Leggi su Cinefilos.it

