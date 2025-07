WiiU Wii U GamePad Input Test 1.00 | Un Tester Base per il GamePad con LÖVE Potion

Se sei un appassionato di sviluppo homebrew per Wii U o semplicemente vuoi testare il funzionamento del tuo GamePad, Wii U GamePad Input Test è uno strumento semplice ma utile per verificare tutti gli input del controller. Scritto utilizzando LÖVE Potion, questo tool ti permette di controllare pulsanti, stick analogici e touch screen in modo intuitivo. Cos’è Wii U GamePad Input Test?. Si tratta di un tester base per il GamePad della Wii U, sviluppato principalmente per sperimentare il motore LÖVE Potion e comprenderne il funzionamento. Il programma mostra in tempo reale quali tasti vengono premuti, lo stato degli stick analogici e le interazioni con lo schermo touch. 🔗 Leggi su Gamesandconsoles.net

In questa notizia si parla di: gamepad - input - test - wiiu

Wii U: la console; The Legend of Zelda: Breath of the Wild, GamePad inutilizzato nella demo.

Recensione Wii U Gamepad - Everyeye.it - L'esperienza di gioco con Wii U ruota attorno al GamePad, ibrido fra controller classico e Tablet, che permette di interagire con i software in maniera innovativa ed originale. Scrive everyeye.it

Il Gamepad della Wii U potrà essere usato come ... - Everyeye.it - utenti potranno in questo modo agire sul proprio televisore direttamente dal controller di gioco e 'switchare' tra vari input. Lo riporta everyeye.it