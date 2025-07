Weah Marsiglia cosa manca per chiudere l’affare con la Juve? Dalla formula alla cifra | il trasferimento è in bilico I dettagli

Weah Marsiglia, cosa manca per chiudere l'affare con la Juve? Le ultimissime sul futuro dell'esterno francese. La situazione di Timothy Weah è ancora in fase di stallo, con i dettagli della trattativa che continuano a essere oggetto di discussione tra la Juventus e l' Olympique Marsiglia. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, l'interesse del club francese per il giocatore è sempre forte, ma l' OM sta cercando di ottenere il prestito del calciatore con diritto di riscatto, mentre il calciomercato Juventus preferirebbe inserire almeno l'obbligo di riscatto, con l'intenzione di abbassare la valutazione iniziale del giocatore, attualmente fissata intorno ai 15 milioni di euro.

