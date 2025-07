WAO, acronimo di We Are Open, è un ecosistema nel real estate di nuova generazione che progetta, realizza e gestisce spazi rigenerati, aperti alla cittĂ , pensati per connettere persone, imprese e territorio. WAO si concentra su coworking, coliving, eventi e food, con l’obiettivo di generare esperienze a 360°, sempre aperte alla cittĂ e alla community locale. I suoi spazi flessibili e multifunzionali sono progettati per persone che vogliono vivere esperienze stimolanti, costruire relazioni e crescere all’interno di luoghi di aggregazione unici nel loro genere. La sua missione è trasformare spazi in luoghi che connettano le persone, che riflettano l’identitĂ locale, generando valore sociale, culturale ed economico. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - WAO, la rivoluzione del real estate: “Vogliamo creare luoghi che sorprendano”