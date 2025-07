Dopo la conferma di coach Fabio Ghiselli, in casa Volley Team Bologna arrivano le ufficializzazioni di altre tre operazioni di mercato: l’ingaggio della schiacciatrice Greta Pinali, ex San Lazzaro, San Giovanni in Marignano, Montale, Offanengo e Cesena, con esperienza di A2, vero colpo dell’estate. Ma pure le riconferme di elementi fondamentali del gruppo dell’ultima promozione, come la regista Federica Saccani e della schiacciatrice Sofia Taiani, che non valgono certo meno e raccontano della voglia di provare a essere protagoniste anche nel prossimo torneo di B1, nonostante la rinuncia all’ A2. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Vtb La carica di Pinali, Saccani e Taiani