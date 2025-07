Volley Vernio da applausi. I nuovi obiettivi sotto rete.

Arrivederci Volley Vernio. Un’altra stagione complessa ma positiva per la società valbisentina che dal 2017 porta avanti il verbo della pallavolo su un territorio difficile, l’alta Val di Bisenzio. Un lavoro molto significatiovo di "semina" che, anno dopo anno, sta iniziando a dare risultati e che mantiene il suo successo principale nel portare ragazze e ragazzi a giocare a pallavolo. Un movimento che conta 70 iscritti e sei allenatori e che per la prossima stagione si pone due obiettivi ambiziosi: consolidare il settore femminile ed allargare la platea dei praticanti a livello maschile. "È stata un’annata molto soddisfacente – dice Rebecca Pacini, allenatrice della società valbisentina - In collaborazione con il Cgfs abbiamo attivato un gruppo Giocapalla ed un gruppo di Minivolley White e, oltre a questo, gestiamo direttamente un corso di Minivolley Green e Red in cui le nostre giovani atlete vengono allenate da Lucrezia Toccafondi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

