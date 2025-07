Volley Serie B Novavetro la panchina a Domizioli

SarĂ Federico Domizioli il nuovo coach della Sios Novavetro San Severino nella B maschile di pallavolo. Reduce dall’esperienza come secondo sulla panchina della Banca Macerata Fisiomed in A2, coach Domizioli è stato chiamato dal Club settempedano per inaugurare un nuovo ciclo dopo i cinque anni di guida tecnica di Adrian Pablo Pasquali, durante i quali la squadra è salita ai vertici delle categorie regionali fino al salto fra i "cadetti". Per Domizioli, che conosce l’ambiente della pallavolo e ha maturato una grande esperienza in serie A2 e A3, l’arrivo a San Severino può considerarsi un "ritorno a casa". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Volley Serie B. Novavetro, la panchina a Domizioli

