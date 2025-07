' Vola nel cuore' dona un monitor multiparametrico alla Chirurgia pediatrica

Un nuovo e prezioso contributo dell'associazione 'Vola nel cuore' arricchisce il reparto di Chirurgia pediatrica dell'Azienda ospedaliera universitaria di Ferrara. Giovedì 17 luglio, la realtĂ sociale ha consegnato un monitor multiparametrico per la rilevazione automatica dei segni vitali. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

L’ASSOCIAZIONE “VOLA NEL CUORE” DONA UN MONITOR MULTIPARAMETRICO ALLA CHIRURGIA PEDIATRICA DELL’OSPEDALE DI CONA . Leggi qui la notizia https://tinyurl.com/4bpykv8p Vai su X

Sanità Veneto: donato un monitor multiparametrico a Portogruaro - Un monitor multiparametrico, destinato alla Pediatria e Assistenza Neonatale di Portogruaro (Venezia) è stato donato dai familiari di Leonardo Vida, giovane di 29 anni morto lo scorso 19 ... Segnala ansa.it