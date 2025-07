Voci d’autore passione ed emozioni a ’Entroterre’.

di Stefano Marchetti Protagonisti di primo piano punteggiano il ricco cartellone della decima edizione del festival Entroterre, rassegna musicale diffusa che fino al 6 settembre propone più di 70 eventi, in particolare in Emilia-Romagna, ma anche in Toscana e nel Lazio. "Questa edizione spazia più che mai fra i generi, ospitando grandi artisti italiani e internazionali", sottolinea il direttore artistico Luca Damiani: domenica 20 luglio, per esempio, Alex Britti porterà a Pieve di Cento (Bologna) la potente energia della sua chitarra, mentre Irene Grandi farà tappa il 31 luglio a Bertinoro (Forlì Cesena) poi il 30 agosto a Castel San Pietro Terme (Bologna), con il suo ’Fiera di me summer tour’, una celebrazione speciale di trent’anni di carriera. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

