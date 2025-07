Vlahovic flirta con l’Inter e blocca il colpo in attacco della Juventus | CMIT

Il centravanti serbo rimane un esubero di lusso alla Continassa e frena le operazioni in entrata della dirigenza bianconera Jonathan David non basta alla Juventus, che cerca un altro centravanti per completare il reparto d’attacco a disposizione di Igor Tudor in vista della prossima stagione. Dusan Vlahovic (LaPresse) – Calciomercato.it La priorità in casa bianconera resta il ritorno di Kolo Muani, che negli ultimi sei mesi è stato determinante per la ‘Vecchia Signora’ con 10 reti messe a referto nelle varie competizioni. Il Dg Comolli non molla quindi la presa, anche se al momento non c’è l’accordo con il PSG che vuole cedere a titolo definitivo l’attaccante o inserire l’obbligo di riscatto nella trattativa. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Vlahovic flirta con l’Inter e blocca il colpo in attacco della Juventus | CM.IT

In questa notizia si parla di: juventus - attacco - vlahovic - flirta

Crotone Juventus Next Gen LIVE: un rientro tra i titolari per Brambilla, conferme in attacco. Le scelte ufficiali per il match playoff - di Redazione JuventusNews24 Crotone Juventus Next Gen LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per il secondo turno dei playoff di Serie C 2024/25.

Juventus, attacco spuntato: 70 milioni a bilancio per soli 18 goal in campionato, con l'eccezione Yildiz - La Juventus di Igor Tudor è pronta a sfidare il Monza (match previsto per questa domenica alle ore 18), a dimenticare la sconfitta di Parma.

Conte ci riprova, la Juventus nel mirino: Manna già all’attacco - La Juventus sempre nel mirino e Antonio Conte ci riprova: Giovanni Manna ha cominciato già la sua spedizione La stagione del Napoli è stata inaspettatamente un viaggio ricco di emozioni e sorprese positive.

Juve, svolta Giuntoli: Vlahovic e Cambiaso le chiavi per il mercato...; Vlahovic flirta con l’Inter e blocca il colpo in attacco della Juventus | CM.IT; Vlahovic flirta con l’Inter e blocca il colpo in attacco della Juventus.

Vlahovic flirta con l’Inter e blocca il colpo di attacco della Juventus - Kolo Muani rischia così seriamente di non esserci il 24 luglio per il raduno della Juve alla Continassa, presentandosi regolarmente per il ritiro del PSG il giorno prima. Scrive calciomercato.it

Gazzetta - Premier su diversi giocatori della Juve - Come riferisce Gazzetta, Dusan Vlahovic resta un esubero ingombrante come Douglas Luiz che flirta con la Premier League con Everton e West Ham su tutti e ... Come scrive tuttojuve.com