Vivere in Bovisa è possibile grazie alle residenze per studenti Collegiate

Con il suo mix di tradizione industriale e rinnovamento urbano, il quartiere Bovisa si sta affermando come una delle destinazioni più promettenti per gli studenti universitari a Milano. Situato a nord della città, la zona di Bovisa si è evoluta negli ultimi anni fino a diventare un polo di attrazione per giovani creativi, studenti di design, architettura e ingegneria, grazie anche alla vicinanza con il campus del Politecnico di Milano. A questo fermento si aggiunge ora una novità che conferma la crescita del quartiere come punto di riferimento per la vita universitaria: l’apertura della nuova residenza Collegiate Milan Bovisa. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it © Laprimapagina.it - Vivere in Bovisa è possibile grazie alle residenze per studenti Collegiate

In questa notizia si parla di: bovisa - studenti - grazie - vivere

Vivere in Bovisa è possibile grazie alle residenze per studenti Collegiate - Con il suo mix di tradizione industriale e rinnovamento urbano, il quartiere Bovisa si sta affermando come una delle destinazioni più promettenti per gli studenti universitari a Milano.

Vivere in Bovisa è possibile grazie alle residenze per studenti Collegiate; Studentati a Milano: come e dove vivere da studente; Nuovo progetto residenziale in Bovisa: 14 bilocali di lusso vicino al Politecnico di Milano.