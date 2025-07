Vittorio Miele presidente della Federazione italiana delle società mediche dell’area radiologica

Vittorio Miele è il nuovo presidente della Fidesmar, la Federazione italiana delle societĂ mediche dell’area radiologica. Con cinque grandi societĂ e associazioni scientifiche confederate (Sirm, SocietĂ Italiana di Radiologia Medica e Interventistica, Airb, Associazione Italiana di Radiobiologia, Airo, Associazione Italiana di Radioterapia Oncologica, Aimn, Associazione Italiana di Medicina Nucleare e Ainr, Associazione Italiana di Neuroradiologia), si conferma una delle maggiori federazioni medico-scientifiche in Europa. Miele, professore all’UniversitĂ di Firenze, direttore della Scuola di Specializzazione in Radiodiagnostica dell’UniversitĂ di Firenze e direttore del Dipartimento di Radiologia dell’Azienda universitaria Careggi di Firenze – sarĂ in carica per i prossimi due anni, con obiettivi precisi, tra i quali la modernizzazione dei dispositivi tecnologici e l’ottimizzazione dell’utilizzo degli stessi, con particolare riguardo alle macchine ibride, su cui coesistono le competenze e l’attivitĂ di piĂą specialisti. 🔗 Leggi su Ildenaro.it