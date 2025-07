Visioni collettive | a San Ferdinando il Festival di rigenerazione urbana

Dal 18 al 20 luglio 2025 torna a San Ferdinando Visioni collettive, il festival di rigenerazione urbana promosso da Disìo, in partnership con Architensions e Kiwi, e con il patrocinio del Comune di San Ferdinando, della Regione Calabria, dell’AutoritĂ di Sistema Portuale dei Mari Tirreno. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

In questa notizia si parla di: ferdinando - visioni - collettive - festival

VISIONI COLLETTIVE FESTIVAL 18-19-20 luglio 2025 San Ferdinando è Fronte Mare Mondo Un luogo marginale solo sulla mappa, ma centrale per pensieri, visioni e desideri. Qui, una comunità internazionale si ritrova per ascoltare, creare e confrontarsi. Vai su Facebook

