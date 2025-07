Bologna, 18 luglio 2025 - E’ Olidata il nuovo main sponsor di campionato della Virtus Bologna. Questa mattina, nella sede di via dell’Arcoveggio a svelare il nome dell’abbinamento delle V Nere per il campionato è stato lo stesso presidente Massimo Zanetti.  "Con grande soddisfazione diamo il benvenuto a Olidata, eccellenza italiana con radici nel nostro stesso territorio, che condivide con noi visione, innovazione e ambizione - ha sottolineato Zanetti - In un momento di rinnovamento per la nostra squadra, iniziamo insieme un percorso nel campionato LBA con l’obiettivo comune di continuare a crescere e rappresentare al meglio questi valori". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Virtus Bologna, Olidata è il nuovo sponsor