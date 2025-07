Violentò la sua amica in auto confermata in Cassazione la condanna a 6 anni e sei mesi

Confermata anche in Cassazione la condanna a sei anni e sei mesi per un 25enne accusato di aver violentato la sua ex fidanzata. Lo ha deciso la terza sezione confermando così la decisione della Corte d’Appello che aveva a sua volta avallato la sentenza di primo grado della Prima sezione penale. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

