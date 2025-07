Violento incidente tra due auto | grave un ferito rimasto incastrato tra le lamiere

Violento incidente stradale e un ferito finisce in ospedale con l’elisoccorso. E’ quanto è accaduto venerdì mattina, intorno alle 7, lungo via Albersano, tra gli abitati di Jolanda di Savoia e Berra. Secondo una prima e sommaria ricostruzione, il sinistro avrebbe coinvolto due automobili: uno dei. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

In questa notizia si parla di: violento - incidente - ferito - auto

Auto a fuoco dopo violento incidente, sei giovani rimasti feriti: indagini della polizia in corso - Sono sei i giovani rimasti feriti in un incidente stradale verificatosi nella notte ad Acireale. L'impatto, particolarmente violento,ha provocato l'incendio di uno dei due mezzi coinvolti.

Incidente all'alba sulla Statale 272: il violento impatto al solito incrocio di San Matteo - Quattro ambulanze del 118, alle prime luci dell'alba, sono intervenute sulla Statale 272, all'incrocio di San Matteo, all'intersezione della Sp 27 che collega Apricena a Foggia, sulla strada che collega San Severo a San Marco in Lamis, nel solito punto già teatro di incidenti anche mortali.

Violento incidente sulla via Emilia di Fombio: due feriti gravi e traffico in tilt - Fombio (Lodi), 16 maggio 2025 – Scontro tra due auto sulla via Emilia, due feriti. Drammatico incidente, alle 15.

INCIDENTE STRADALE A VILLAMMARE: SCOOTER CONTRO AUTO, FERITO UN GIOVANE Nella tarda mattinata di oggi un violento incidente stradale ha coinvolto uno scooter SH e una Fiat Punto sulla SS18, nei pressi del Parco Marinella a Villammar Vai su Facebook

Un violento scontro ha coinvolto un’auto e una moto si è verificato nelle ultime ore sulla Statale 106 Vai su X

Violento incidente tra due auto: grave un ferito rimasto incastrato tra le lamiere; Violento incidente a Lestizza, estratto dall’auto e trasportato in volo all’ospedale; Violento incidente tra moto e auto nel Milanese: ragazzino di 16 anni grave.

Auto contro moto della polizia locale a Struppa, agente in gravi condizioni - L'agente di polizia è rimasto ferito in modo grave: l'uomo è stato trasportato d'urgenza al Pronto Soccorso dell'ospedale San Martino dove è stato intubato. Lo riporta telenord.it

Incidente sulla Migliara 53 a Sabaudia, auto travolge e uccide un uomo in bicicletta - Un’auto ha travolto un uomo di bicicletta lungo la strada Migliara 53 a Sabaudia. Riporta fanpage.it