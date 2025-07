Anno Domini 1991 e 1992. Due ragazzotti da poco maggiorenni conducono il Torino alla vittoria del campionato Primavera, e sarà proprio la maglia granata quella che poi indosseranno anche in occasione dell’esordio coi grandi, proprio in quei mesi. E i legami giovanili difficilmente si dimenticano. Scovando tra le esperienze di campo vissute dal neo allenatore canarino, Andrea Sottil, c’è l’inizio di carriera condiviso con Christian Vieri, ’Bobo’ nazionale. I due si conoscono bene, pare si siano anche sentiti di recente e in occasione della presentazione della ’Bilboa Bobo Summer Cup - Padel Tour 2025’ che infiammerà Cervia-Milano Marittina e il Fantini Club fino a domenica, con tanti ex di lusso (da Materazzi a Di Canio, fino a Brocchi, Budel, Amoruso e non solo, uniti anche per beneficenza in favore di ’SOStegno70’ che si occupa di giovani affetti da diabete di tipo 1). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Vieri benedice Sottil "Modena, ti divertirai"