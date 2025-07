Video trappole e pattugliamenti in borghese per smascherare gli scaricatori di rifiuti: due operazioni messe a segno negli ultimi giorni dal Nucleo tutela ambientale della polizia locale. Prosegue la lotta agli abbandoni di immondizia di ogni tipo lungo le strade cittadine. Grazie al prolungato posizionamento di videotrappole, un uomo è stato visto nel quartiere di Cassina Savina, precisamente in via Trento, mentre abbandonava sul terreno rifiuti domestici, gettandoli da un’auto in sosta: identificato tramite il numero di targa dell’autovettura utilizzata, è stato convocato in comando per accertamenti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Videotrappole contro i furbetti dei rifiuti