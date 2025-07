VIDEO TUTORIAL | Domanda 150 preferenze GPS supplenze scuola 2025 | guida completa alla compilazione online

Il video tutorial di Orizzonte Scuola, curato da Sonia Cannas, docente ed esperta in normativa scolastica, accompagna passo dopo passo nella compilazione della domanda per le 150 preferenze GPS per le supplenze del personale docente nell’anno scolastico 2025-2026. L'articolo VIDEO TUTORIAL Domanda 150 preferenze GPS supplenze scuola 2025: guida completa alla compilazione online . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

In questa notizia si parla di: tutorial - domanda - preferenze - supplenze

Scioglimento riserva CIAD terza fascia ATA: come presentare la domanda. VIDEO TUTORIAL - Fino al 9 maggio è possibile presentare la domanda per sciogliere la riserva e inserirsi a pieno titolo nelle graduatorie di terza fascia ATA.

ATA 24 mesi e scioglimento riserva CIAD, come fare la domanda passo dopo passo. VIDEO TUTORIAL con Raimondo (Uil Scuola Rua) LIVE Lunedì 28 aprile alle 14:30 - Non solo docenti, anche per gli ATA è tempo di aggiornamento di graduatorie. Dal 28 aprile spazio alle domande per aggiornare le graduatorie ATA 24 mesi.

Graduatorie ATA 24 mesi, quali sono i titoli di riserva e come inserirli nella domanda. Si confermano in caso di aggiornamento. TUTORIAL - Come inserire i titoli di riserva nella domanda di inserimento/aggiornamento nelle graduatorie ATA 24 mesi in scadenza il 19 maggio ore 14? Tutorial e indicazioni utili.

VIDEO GUIDA | Supplenze docenti 2025, 150 preferenze GPS: così si compila la domanda Vai su X

C’è tempo fino alle 14:00 del 30 luglio per la compilazione della domanda per le 150 preferenze. L’istanza, tra gli altri aspetti, presenta specifiche procedure per i docenti di sostegno, soprattutto per quanto riguarda la continuità didattica e le supplenze finalizz Vai su Facebook

VIDEO GUIDA | Supplenze docenti 2025, 150 preferenze GPS: così si compila la domanda; 150 preferenze Gps 2025, come compilare la domanda – VIDEO TUTORIAL; VIDEO TUTORIAL | Domanda 150 preferenze GPS supplenze scuola 2025: guida completa alla compilazione online.

Come presentare la domanda per la scelta delle 150 scuole per le supplenze ai docenti 2025 2026 - Sono aperte le domande per la scelta delle 150 scuole ai fini dell'attribuzione delle supplenze al personale docente per l'a. Scrive ticonsiglio.com

VIDEO TUTORIAL | Supplenze scuola 2025, conferma docenti sostegno: come fare la domanda. I passaggi spiegati - L'istanza, tra gli altri aspetti, presenta specifiche procedure per i docenti di sostegno, soprattutto ... Riporta orizzontescuola.it