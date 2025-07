Viaggio alle origini Creatività e intuizioni Il Carlino nell’era della ’Belle époque’

Un giornale che fa parte della storia. " Il Resto del Carlino " nacque durante gli anni della " Belle époque " (1870-1915). Mentre in Francia aprivano i locali delle "Folies Bergère" in rue Richer, 32, con le ballerine del can can e con le chanteuses immortalate da Toulouse-Lautrec e da Edouard Manet, in Italia il vero protagonista fu il caffè che poi prese il nome di "Cafè Chantant" perché all’interno del locale si pensò di allestire uno spettacolo: esemplari furono a Napoli il Gambrinus e il Salone Margherita. L’atmosfera della Belle époque era giunta anche in Italia e anche a Bologna; il desidero della pace, un nuovo stile di vita, i primi segnali di un benessere mai conosciuto prima, una seconda rivoluzione industriale che portava con sè occupazione, migliori stipendi, prodotti di una tecnologia innovativa, invenzioni, spinte al consumismo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

