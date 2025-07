Via Salicchi avanti tutta La rotatoria confermata per i primi mesi del 2026

Nuova rotatoria di via Salicchi, l’apertura avverrà nei primi mesi del 2026: la conferma è arrivata dal sopralluogo di ieri del sindaco Mario Pardini e dell’ assessore ai Lavori pubblici Nicola Buchignani al cantiere della nuova rotatoria a doppia goccia sul saliscendi del Salicchi, che collega Borgo Giannotti al ponte di Monte San Quirico. Dopo la realizzazione della parte alta della rotatoria, ossia la ‘goccia’ vicino a via della Scogliera, si sta procedendo al delicato intervento di costruzione del nuovo argine seguendo tutte prescrizioni del Genio Civile. L’argine dovrà infatti avere tutte le caratteristiche necessarie a resistere a una possibile piena del Serchio. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Via Salicchi, avanti tutta. La rotatoria confermata per i primi mesi del 2026

